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Илон Маск подтвердил, что ограничивает возможность пользователей Х делиться внешними новостями

Илон Маск подтвердил, что ограничивает возможность пользователей Х делиться внешними новостями

Киев  •  УНН

 • 6282 просмотра

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Илон Маск подтвердил ограничение видимости постов с внешними ссылками в соцсети X. Алгоритм сети намеренно снижает охват публикаций с гиперссылками для удержания пользователей на платформе.

Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск признался, что ограничивает возможность людей распространять внешние новости в социальной сети Х, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Пользователи заметили, что социальная медиакомпания X, принадлежащая Илону Маску тормозит трафик на другие вебсайты, подавляя любые публикации, которые содержат внешние ссылки. Впрочем, сам бизнесмен подтвердил этот факт. Так, например, Пол Грэм, влиятельный технологический инвестор и эссеист, пожаловался в воскресенье на то, что X «деприоритизировал твиты со ссылками», заявив, что это затрудняет «узнать, что происходит».

Просто напишите описание в основной пост и поставьте ссылку в ответ. Оно просто перестанет «лениво» ссылаться

- ответил Маск.

Тогда Пол Грэм спросил, почему он должен менее «лениво» ссылаться на одно из своих эссе в ответе, а не на начальный пост, но ответ так и не получил. Кроме того, журналисты и аналитики уже давно обнаружили, что алгоритмы упорядочения и рекомендации X применяют штрафные санкции к публикациям с гиперссылками. О том, что это правдой Илон Маск признал еще в октябре прошлого года. 

Наш алгоритм пытается оптимизировать время, затраченное на X, поэтому ссылки не привлекают столько внимания, поскольку тратится меньше времени, если люди кликают далеко

- сказал тогда Маск.

Когда Илон Маск приобрел Twitter, который впоследствии переименовал в Х, он заявил, что планирует полностью изменить политику социальной сети и ввести новую экономику на платформе. Все это для того, чтобы поощрять людей делать публикации в Х, а не в любой другой социальной сети.

Политика в отношении гиперссылок согласуется с давней враждебностью Илона Маска к традиционным СМИ, которые часто сообщали о неправомерном поведении многих его компаний.

Напомним 

Пользователи X массово делятся медицинскими снимками с чат-ботом Grok по призыву Илона Маска. Эксперты предупреждают о рисках конфиденциальности, поскольку такие данные не защищены федеральным законом.

Алина Волянская

Алина Волянская

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