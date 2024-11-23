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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск избежал наказания за пропуск встречи с SEC из-за запуска ракеты

Маск избежал наказания за пропуск встречи с SEC из-за запуска ракеты

Киев  •  УНН

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Судья отказалась накладывать санкции на Илона Маска за пропуск встречи с SEC для пересмотра запуска ракеты SpaceX. Маск согласился возместить регулятору $2923 за расходы на авиабилеты юристов.

В Соединенных Штатах судья отказался накладывать санкции на миллиардера Илона Маска за пропуск встречи с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы посмотреть запуск одной из своих ракет, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Окружной судья США Жаклин Скотт Корли заявила в пятницу, что нет необходимости накладывать санкции на Маска, поскольку он уже согласился возместить SEC 2923 доллара на покрытие расходов на авиабилеты для трех юристов агентства в сентябре. Корли отметила, что Маск наконец встретился с юристами SEC, чтобы дать показания 3 октября.

Регулятор расследует покупку Маском акций Twitter Inc. и заявления о его инвестициях до того, как он потратил 44 миллиарда долларов в 2022 году на покупку платформы социальных сетей, которую он позже переименовал в X.

У Маска были напряженные отношения с SEC в течение многих лет, начиная с того момента, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам подала на него в суд за мошенничество с ценными бумагами в 2018 году после того, как он написал в Twitter о том, что Tesla Inc. становится частной. Во время расследования в Twitter Корли неоднократно приказывала Маску сотрудничать с агентством после того, как он сначала дал два интервью, но отказался участвовать в третьем раунде допроса.

Адвокат Маска Алекс Спиро утверждал, что неявка миллиардера на сентябрьскую дачу показаний была оправдана, поскольку у него, как у главы SpaceX, были срочные обязательства отправиться во Флориду для запуска ракеты с мыса Канаверал в рамках коммерческой космической миссии.

SEC призвала Корли ввести санкции против Маска, чтобы напомнить ему, что невыполнение ее приказа не было «тривиальным делом», но Спиро утверждал, что добровольное предложение его клиента возместить агентству 2923 доллара было достаточным.

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"22 нояб. 2024, 07:14 • 115566 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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