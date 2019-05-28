Маси Найему менее чем за сутки вернули украденный байк

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 13281 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37065 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56615 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72329 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119164 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110747 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137156 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маси Найему менее чем за сутки вернули украденный байк

Маси Найему менее чем за сутки вернули украденный байк

Киев  •  УНН

 • 11442 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Брату народного депутата Мустафы Найема, юристу Маси Найему, вернули украденый мотоцикл. Об этом юрист написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - написал Найем.

Он добавил, что пропавший транспорт разыскали работники Национальной полиции.

Напомним, о похищении байка стало известно сегодня. Транспорт украли ночью, когда он стоял на парковке офиса.

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Как сообщал УНН, в Ровно мужчина похитил три элитных внедорожника.

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