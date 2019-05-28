Маси Найему менее чем за сутки вернули украденный байк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Брату народного депутата Мустафы Найема, юристу Маси Найему, вернули украденый мотоцикл. Об этом юрист написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - написал Найем.
Он добавил, что пропавший транспорт разыскали работники Национальной полиции.
Напомним, о похищении байка стало известно сегодня. Транспорт украли ночью, когда он стоял на парковке офиса.
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Как сообщал УНН, в Ровно мужчина похитил три элитных внедорожника.