Чоловіка понад рік утримували проти його волі, аби заволодіти його квартирою

“Слідством встановлено, що у лютому 2018 року злочинці, скориставшись інформацією про самотнього та соціально незахищеного чоловіка, у власності якого є двокімнатна квартира у Подільському районі м. Києва, підстерегли його біля будинку та викрали. Понад рік, до березня 2019 року, зловмисники утримували 46-річного потерпілого проти його волі у господарському приміщенні в м. Яготин”, — йдеться у повідомленні.

Протягом цього року над чоловіком знущались, наносили удари металевою трубою та прутами, щоб змусити його підписати документи на відчуження його житла.

Правоохоронці викрили зловмисників. Під час обшуків у фігурантів вилучили вилучили бойові патрони та наркотичні засоби.

На даний час вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 КК України. До Подільського районного суду м. Києва місцевою прокуратурою подані клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Крім того, з метою недопущення порушення права власності потерпілого за клопотанням місцевої прокуратури на його квартиру накладено арешт.

Відносно самого потерпілого застосовані заходи безпеки.

Нагадаємо, у Києві дві жінки, які запросили на роботу нянею 15-річну дівчину з Житомирської області, обіцяючи їй високу зарплату та безкоштовне житло, 4 дні насильно утримували її в орендованій квартирі і примушували займатись проституцією.