В столиці насильно утримували 15-річну дівчину та примушували займатись проституцією

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві дві жінки, які запросили на роботу нянею 15-річну дівчину з Житомирської області, обіцяючи їй високу зарплату та безкоштовне житло, 4 дні насильно утримували її в орендованій квартирі і примушували займатись проституцією. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу прокуратури міста Києва.