В столиці насильно утримували 15-річну дівчину та примушували займатись проституцією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві дві жінки, які запросили на роботу нянею 15-річну дівчину з Житомирської області, обіцяючи їй високу зарплату та безкоштовне житло, 4 дні насильно утримували її в орендованій квартирі і примушували займатись проституцією. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу прокуратури міста Києва.
“Встановлено, що 15-річна дівчина з Житомирської області познайомилась із зловмисницями в одній з соціальних мереж. Дізнавшись, що дівчина з багатодітної родини, жінки пообіцяли їй високооплачувану роботу нянею у Києві та безкоштовне житло. Не підозрюючи про дійсні наміри зловмисниць, дівчина приїхала до столиці. Однак замість обіцяної роботи обвинувачені зачинили дівчину в квартирі на Троєщині, відібрали гроші та документи. Надалі, систематично застосовуючи до неї фізичне насильство, примушували надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували”, — йдеться у повідомленні.
За результатом судового розгляду вину обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.303 та ч.2 ст.146 КК України прокурором доведено повністю. Вироком Деснянського районного суду м. Києва зловмисниць засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Як повідомляв УНН, до суду направили обвинувальний акт стосовно іноземця, громадянина Туреччини, якого підозрюють в організації борделю та вербуванні неповнолітніх дівчат у повії.
Нагадаємо, уряди Франції та Швеції мають намір розробити план проти торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації в Європі і в усьому світі.