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В столице насильно удерживали 15-летнюю девушку и заставляли заниматься проституцией

Киев • УНН

 • 16986 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве две женщины, которые пригласили на работу няней 15-летнюю девушку из Житомирской области, обещая ей высокую зарплату и бесплатное жилье, 4 дня насильно удерживали ее в съемной квартире и заставляли заниматься проституцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В столице насильно удерживали 15-летнюю девушку и заставляли заниматься проституцией

"Установлено, что 15-летняя девушка из Житомирской области познакомилась с злоумышленница в одной из социальных сетей. Узнав, что девушка из многодетной семьи, женщины пообещали ей высокооплачиваемую работу няней в Киеве и бесплатное жилье. Не подозревая об истинных намерениях злоумышленниц, девушка приехала в столицу. Однако вместо обещанной работы обвиняемые закрыли девушку в квартире на Троещине, отобрали деньги и документы. В дальнейшем, систематически применяя к ней физическое насилие, заставляли оказывать интимные услуги клиентам, которых сами подыскивали", - говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения вину обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.303 и ч.2 ст.146 УК Украины прокурором доказано полностью. Приговором Деснянского районного суда г. Киева злоумышленниц приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как сообщал УНН, в суд направили обвинительное заключение в отношении иностранца, гражданина Турции, которого подозревают в организации борделя и вербовке несовершеннолетних девушек в проститутки.

Напомним, правительства Франции и Швеции намерены разработать план против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в Европе и во всем мире.

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