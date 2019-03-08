Франція і Швеція розроблять стратегію по боротьбі з проституцією в Європі і світі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Уряди Франції та Швеції мають намір розробити план проти торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації в Європі і в усьому світі. Спільна заява глав МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана і Швеції Маргот Валльстрём опубліковано в п'ятницю на сайті французького зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
"Мета нашої дипломатичної ініціативи, яку ми запускаємо сьогодні, - посилити боротьбу проти торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Ми будемо підтримувати введення (в інших країнах) законів про проституцію подібно до тих, що вже діють у Франції і в Швеції", - йдеться в заяві.
"Деякі (країни) хочуть легалізувати проституцію. Однак Швеція і Франція явно висловилися проти її стандартизації як професії, - підкреслюють міністри. - Ми вважаємо, що проституція завжди повинна розглядатися, як експлуатація уразливості людини".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За рік в Україні виявили 955 повій
Вони відзначають, що багато працівниці секс-індустрії живуть в жахливих умовах і в стані постійного стресу. У зв'язку з цим Париж і Стокгольм мають намір організувати роботу з розповсюдження інформації про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, в тому числі через співпрацю з неурядовими організаціями, а також надавати підтримку спеціальним центрам прийому для жінок, які хочуть пройти реабілітацію.
Само по собі заняття проституцією в приватному порядку без посередників ніяк не карається за законом у Франції. Однак з 2016 року, згідно з Кримінальним кодексом, мається на увазі покарання за отримання послуг від представників секс-індустрії: їх оплата або навіть обіцянку оплати карається штрафом в розмірі 1,5 тисяч євро. Штраф у розмірі 3,75 тисяч євро передбачений для тих, кого зловлять за відповідним заняттям повторно.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі громадянин Туреччини вербував неповнолітніх у повії.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію проституції в Україні і проти того, щоб були легалізовані наркотичні засоби.