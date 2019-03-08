Франция и Швеция разработают стратегию по борьбе с проституцией в Европе и мире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительства Франции и Швеции намерены разработать план против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в Европе и во всем мире. Совместное заявление глав МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и Швеции Маргот Валльстрём опубликовано в пятницу на сайте французского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
"Цель нашей дипломатической инициативы, которую мы запускаем сегодня, - усилить борьбу против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Мы будем поддерживать введение (в других странах) законов о проституции подобно тем, которые уже действуют во Франции и в Швеции", - говорится в заявлении.
"Некоторые (страны) хотят легализовать проституцию. Однако Швеция и Франция явно высказались против ее стандартизации как профессии, - подчеркивают министры. - Мы считаем, что проституция всегда должна рассматриваться как эксплуатация уязвимости человека".
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Они отмечают, что многие работницы секс-индустрии живут в ужасных условиях и в состоянии постоянного стресса. В связи с этим Париж и Стокгольм намерены организовать работу по распространению информации о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в том числе через сотрудничество с неправительственными организациями, а также оказывать поддержку специальным центрам приема для женщин, которые хотят пройти реабилитацию.
Само по себе занятие проституцией в частном порядке без посредников никак не наказуемо по закону во Франции. Однако с 2016 года, согласно Уголовному кодексу, имеется в виду наказание за получение услуг от представителей секс-индустрии: их оплата или даже обещание оплаты наказывается штрафом в размере 1500 евро. Штраф в размере 3750 евро предусмотрен для тех, кого поймают за соответствующим занятием повторно.
Как сообщал УНН, в Днепре гражданин Турции вербовал несовершеннолетних в проститутки.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию проституции в Украине и против того, чтобы были легализованы наркотические средства.