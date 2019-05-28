Масі Найєму менш ніж за добу повернули вкрадений байк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Брату народного депутата Мустафи Наєма, юристу Масі Наєму, повернули вкрадений мотоцикл. Про це юрист написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Мотоцикл знайшли. Недалеко від місця викрадення. Вирізані дроти. Висвердлено замок запалювання", - написав Найєм.
Він додав, що зниклий транспорт розшукали працівники Національної поліції.
Нагадаємо, про викрадення байку стало відомо сьогодні. Транспорт вкрали вночі, коли він стояв на парковці офісу.
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Як повідомляв УНН, у Рівному чоловік викрав три елітних позашляховика.