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Масі Найєму менш ніж за добу повернули вкрадений байк

Масі Найєму менш ніж за добу повернули вкрадений байк

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Брату народного депутата Мустафи Наєма, юристу Масі Наєму, повернули вкрадений мотоцикл. Про це юрист написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Мотоцикл знайшли. Недалеко від місця викрадення. Вирізані дроти. Висвердлено замок запалювання", - написав Найєм.

Він додав, що зниклий транспорт розшукали працівники Національної поліції.

Нагадаємо, про викрадення байку стало відомо сьогодні. Транспорт вкрали вночі, коли він стояв на парковці офісу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловіка понад рік утримували проти його волі, аби заволодіти його квартирою

Як повідомляв УНН, у Рівному чоловік викрав три елітних позашляховика.

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