У брата Найєма знов вкрали мотоцикл
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У брата народного депутата Мустафи Наєма, юриста Масі Наєма, знов вкрали мотоцикл. Про це він повідомив на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вночі вкрали мій мотоцикл. Він стояв на парковці офісу на вулиці Введенська, 4. Хлопці підійшли близько трьох ночі, подивилися. Потім відійшли і прийшли до 3:50 і відкотили його. Моя помилка, що по приїзду не заблокував кермо", - написав Наєм.
Нагадаємо, минулого року у травні брат народного депутата потрапив в аналогічну ситуацію. Тоді його байк вкрали під Апеляційним судом міста Києва, у якому розглядали справу про Мустафи Наєма.
Згодом зловмисника знайшли, йому повідомили про підозру за статтею "незаконне заволодіння транспортним засобом".