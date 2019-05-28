У брата Найема снова украли мотоцикл
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. У брата народного депутата Мустафы Найема, юриста Маси Найема, опять украли мотоцикл. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли около трех ночи, посмотрели. Затем отошли и пришли к 3:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал Найем.
В прошлом году в мае брат народного депутата попал в аналогичную ситуацию. Тогда его байк украли под Апелляционным судом города Киева, в котором рассматривали дело о Мустафе Найеме.
Впоследствии злоумышленника нашли, ему сообщили о подозрении по статье "незаконное завладение транспортным средством".