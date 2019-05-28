У брата Найема снова украли мотоцикл

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 31897 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52232 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69294 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83475 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121533 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111204 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137469 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144592 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130182 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У брата Найема снова украли мотоцикл

У брата Найема снова украли мотоцикл

Киев  •  УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. У брата народного депутата Мустафы Найема, юриста Маси Найема, опять украли мотоцикл. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли около трех ночи, посмотрели. Затем отошли и пришли к 3:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал Найем.

В прошлом году в мае брат народного депутата попал в аналогичную ситуацию. Тогда его байк украли под Апелляционным судом города Киева, в котором рассматривали дело о Мустафе Найеме.

Впоследствии злоумышленника нашли, ему сообщили о подозрении по статье "незаконное завладение транспортным средством".

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