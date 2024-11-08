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Машины на фронт: MK Foundation передал 50 фургонов Вооруженным Силам Украины

Машины на фронт: MK Foundation передал 50 фургонов Вооруженным Силам Украины

Киев  •  УНН

15:51 • 1531 просмотра

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Благотворительный фонд MK Foundation передал 50 фургонов Volkswagen Transporter для подразделений Сил Обороны. Транспорт распределят между 3-й ОШБр, ГУР, "Kraken" и Военной школой имени Коновальца.

8 ноября благотворительный фонд украинского инвестора Максима Криппы MK Foundation в очередной раз пополнил автопарк подразделений Сил Обороны. 50 фургонов Volkswagen Transporter будут служить потребностям бойцов 3-й Отдельной штурмовой бригады, Главного управления разведки, спецподразделения «Kraken» и Военной школы имени Евгения Коновальца, передает УНН.

Транспортные средства отремонтированы и готовы отправиться в зону боевых действий. 20 фургонов появятся на Изюмском направлении в составе технического парка 3-й ОШБр. По словам военнослужащего «Джонни», россияне не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории на Харьковщине. Из-за постоянных обстрелов артиллерией и ударными БПЛА теряется, в частности, и транспорт.

«Автомобилей всегда не хватает. Сегодня - это расходник, а пополнение автопарка колесной техникой происходит обычно благодаря волонтерам. Поэтому эти 20 бусов закроют для нас много вопросов», - отмечает „Джонни“.

Защитникам Харьковщины спецподразделения ГУР «Kraken» и военной школе имени Евгения Коновальца передали по 10 автомобилей.

«Эти машины будут перевозить БК, людей, эвакуировать раненых бойцов с поля боя. Мы часто используем такой транспорт для вывоза людей с прифронтовых территорий. Эти бусы экономные, неприхотливые в обслуживании, надежные и максимально универсальные, ведь их можно переоборудовать под любые задачи», - комментирует „Гром“, военнослужащий одного из подразделений ГУР.

«Машины будут задействованы как в учебном процессе новобранцев, так и на выездах в зону выполнения боевых действий. Наши инструкторы прошли тяжелый путь в составе 3-й ОШБр и «Азова». Однако, нет ничего лучше, чем знания, которые можно передать, опираясь на собственный опыт, поэтому они продолжают ездить на фронт, приобретать новые навыки, чтобы потом учить этому курсантов», - рассказала глава службы военной техники подразделения Военной школы имени полковника Коновальца Елена с позывным „Дама“.

«Судьба этих авто - служить и помогать нашим военным бороться с российским нашествием. Мы искренне благодарны и низко кланяемся каждому нашему военному за их неоценимый вклад в борьбу за Украину. Со своей стороны, MK Foundation делает все, чтобы быть для них надежным тылом и оказывать именно ту помощь, которая нужна здесь и сейчас», - подчеркнул директор благотворительного фонда Александр Осока.

На сегодня при содействии MK Foundation было приобретено более 1800 авто, 30 авто медицинского назначения, 5 пожарных авто, а также моторные лодки, генераторы, зарядные станции и спецтехника. Общая сумма помощи достигла 869,8 миллиона гривен.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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