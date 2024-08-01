Первая ракетка Украины Марта Костюк (19) уступила хорватке Донне Векич (21) в четвертьфинале теннисного турнира на Олимпийских играх-2024, передает УНН.

Детали

Поединок длился 2 часа 54 минуты и завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6(8). Украинка 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 из 17 брейк-пойнтов.

Первый сет начался для киевлянки с 4 проигранных геймов подряд. Представительница Хорватии быстро сделала счет 5:1, после чего отдала три гейма, однако смогла реализовать свое преимущество и перевести матч в следующий сет.

Он начался еще с двух проигранных геймов для Костюк, однако украинка не сдалась и сумела выйти вперед, взяв 6 розыгрышей подряд.

Третья партия началась с выигранного гейма Мартой, однако Векич сразу сравняла. В напряженной борьбе счет перешел к 3:3, после чего теннисистки обменялись 2 выигранными геймами.

На последних двух геймах обеим теннисисткам уже не хватало сил, Донна начала часто делать двойные ошибки, а Марта - бить в аут. И в такой борьбе матч перешел в тай-брейк, где победу вырвала Векич. Украинка отыграла 3 матч-поинта, однако третий выиграть уже не сумела.

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