Маршрутка в Днепре влетела в дерево, есть пострадавшие
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Днепре произошло ДТП с пострадавшими. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции.
"Маршрутка влетела в дерево. По информации водителя, у автомобиля отказали тормоза. На место сразу прибыла медицинская помощь. Пострадавших отвезли в местную больницу", - сообщили в полиции.
Ведутся следственные действия.
В данный момент известно, что пострадавших доставили в больницу №16.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 9:00 на улице Выговского во Львове. В результате происшествия из маршрутки выпала беременная женщина.