Маршрутка у Дніпрі влетіла у дерево, є постраждалі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Дніпрі сталася ДТП з постраждалими. Про це кореспонденту УНН повідомили в патрульній поліції.
“Маршрутка влетіла у дерево. За інформацією водія, у автомобіля відмовили гальма. На місце одразу прибула медична допомога. Постраждалих відвезли у місцеву лікарню”, — повідомили в поліції.
Наразі відомо, що постраждалих доправили до лікарні №16.
Ведуться слідчі дії.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 березня о 9:00 на вулиці Виговського у Львові. Внаслідок події з маршрутки випала вагітна жінка.