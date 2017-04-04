Маршрутка у Дніпрі влетіла у дерево, є постраждалі

“Маршрутка влетіла у дерево. За інформацією водія, у автомобіля відмовили гальма. На місце одразу прибула медична допомога. Постраждалих відвезли у місцеву лікарню”, — повідомили в поліції.

Наразі відомо, що постраждалих доправили до лікарні №16.

Ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 березня о 9:00 на вулиці Виговського у Львові. Внаслідок події з маршрутки випала вагітна жінка.