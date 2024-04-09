Маршрутка столкнулась со скутером в Конотопе, есть пострадавший - полиция

Скутер столкнулся с маршрутным автобусом на нерегулируемом перекрестке в Конотопе в Сумской области, водитель двухколесного был травмирован, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло на нерегулируемом перекрестке улиц Батуринская и Выровская в городе Конотоп. Столкновение произошло между маршрутным автобусом марки "Богдан" и скутером "Honda Dio". В результате ДТП водитель двухколесного получил телесные повреждения и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Следователи в рамках уголовного производства устанавливают виновника происшествия.

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