Вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост: есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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lutskЛуцк
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  97470 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  101012 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  129871 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  125013 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165221 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129922 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206164 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193232 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183000 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152971 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

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Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

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Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов

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В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  314072 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  396587 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  464122 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  461442 просмотра

Вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост: есть пострадавшие

Микроавтобус врезался в блокпост под Луцком. Травмировались три человека - полицейский, доброволец ДФТГ и пассажирка микроавтобуса.

Общество •   •  14593 просмотра
Вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост: есть пострадавшие

За взятки "списывал" уклонистов с воинского учета: в Чернигове разоблачили главу ВВК

Председателя военно-врачебной комиссии в Черниговской области разоблачили на получении взяток за выдачу фальшивых медицинских заключений, которые позволяли призывникам уклоняться от военной службы и нелегально пересекать границу.

Криминал и ЧП •   •  12534 просмотра
За взятки "списывал" уклонистов с воинского учета: в Чернигове разоблачили главу ВВК

Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики выступил в защиту бронирования работников культуры и медиа. По его словам, хейт вокруг темы бронирования - неуважение к людям этих сфер, которые честно и качественно делают свою работу.

Общество •   •  17565 просмотра
Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

Санкции США помешают развитию LNG-проектов рф - FT

США стремятся помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу, такие как "Арктический СПГ-2", чтобы перекрыть ее экспорт газа в Европу.

Экономика •   •  14986 просмотра
Санкции США помешают развитию LNG-проектов рф - FT

Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

За последние три дня бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили 18 единиц российской бронетехники вблизи Новомихайловки Донецкой области.

Война •   •  19080 просмотра
Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой

Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

54 украинских военнопленных были казнены российскими военными, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Война •   •  19076 просмотра
Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными

Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины

Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины.

Общество •   •  16518 просмотра
Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины

Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов

Двух жителей Одессы разоблачили на хранении и распространении более 450 тыс. фото- и видеофайлов с детской порнографией.

Криминал и ЧП •   •  15205 просмотра
Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов

В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

Израильские военные ликвидировали Хатема аль-Джмари, председателя Чрезвычайного комитета ХАМАС, в результате авиаудара во время военной операции в Газе.

Новости Мира •   •  15200 просмотра
В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр

Харьков будет предоставлять приоритет децентрализации отопления, устанавливая модульные и автономные котельные для микрорайонов, чтобы уменьшить зависимость от централизованных систем отопления, уязвимых к вражеским атакам.

Общество •   •  20042 просмотра
В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр