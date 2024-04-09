Вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост: есть пострадавшие

Сегодня утром вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост, три человека травмированы. По предварительно информации, водитель заснул за рулем. Об этом сообщила полиции Волынской области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, возле Луцка Mercedes Sprinter врезался в блокпост. В результате чего травмировался один полицейский и доброволец ДФТГ. Также пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование.

За рулем автомобиля находился житель Ровенской области. Предварительно, по данным полиции, водитель заснул за рулем.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка, добавили правоохранители.

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