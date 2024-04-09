Вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост: есть пострадавшие

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За взятки "списывал" уклонистов с воинского учета: в Чернигове разоблачили главу ВВК
Председателя военно-врачебной комиссии в Черниговской области разоблачили на получении взяток за выдачу фальшивых медицинских заключений, которые позволяли призывникам уклоняться от военной службы и нелегально пересекать границу.
Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам
Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики выступил в защиту бронирования работников культуры и медиа. По его словам, хейт вокруг темы бронирования - неуважение к людям этих сфер, которые честно и качественно делают свою работу.
Санкции США помешают развитию LNG-проектов рф - FT
США стремятся помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу, такие как "Арктический СПГ-2", чтобы перекрыть ее экспорт газа в Европу.
Почти два десятка уничтоженной техники рф: в Минобороны показали неудачные штурмы оккупантов под Новомихайловкой
За последние три дня бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили 18 единиц российской бронетехники вблизи Новомихайловки Донецкой области.
Офис Генпрокурора: известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными
54 украинских военнопленных были казнены российскими военными, сообщает Генеральная прокуратура Украины.
Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины
Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины.
Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов
Двух жителей Одессы разоблачили на хранении и распространении более 450 тыс. фото- и видеофайлов с детской порнографией.
В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям
Израильские военные ликвидировали Хатема аль-Джмари, председателя Чрезвычайного комитета ХАМАС, в результате авиаудара во время военной операции в Газе.
В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр
Харьков будет предоставлять приоритет децентрализации отопления, устанавливая модульные и автономные котельные для микрорайонов, чтобы уменьшить зависимость от централизованных систем отопления, уязвимых к вражеским атакам.