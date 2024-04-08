Хотел обогнать: на Киевщине во время ДТП перевернулась легковушка, двое пострадавших

В Киевской области на въезде в село Княжичи легковушка пыталась обогнать автомобиль "Fiat", однако столкнулась с ним и перевернулась. Водителя и пассажира легковушки госпитализировали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По предварительной информации, 48-летний водитель легковушки совершал обгон автомобиля "Fiat", однако столкнулся с ним. От удара легковушка перевернулась.

Известно о двух пострадавших - водитель и пассажир легковушки. Они госпитализированы в больницу.

На месте ДТП продолжают находиться полицейские.

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