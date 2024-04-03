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Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении

Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 13:44  •  670 просмотра

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Пьяный водитель Ford Mustang спровоцировал ДТП в Киеве, в результате которого пострадали пассажир и 7-летний ребенок. Ему грозит до 8 лет заключения и запрет на управление автомобилем.

Сообщено о подозрении водителю автомобиля "Ford Mustang", который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. Тогда пострадал, в частности, 7-летний ребенок. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)

- говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля "Ford Mustang" находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Героев Днепра в направлении улицы Богатырская. Он пересек двойную сплошную полосу, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Ford Mondeo".

Как сообщается, в результате ДТП пассажир автомобиля "Ford Mustang" получил тяжелые телесные повреждения. Водитель автомобиля "Ford Mondeo", пассажиры этого автомобиля, а также их ребенок получили легкие телесные повреждения.

Согласно заключению проведенной судебной токсикологической экспертизы у водителя "Ford Mustang" обнаружено 1,93 промилле алкоголя в крови, заявили в прокуратуре. 

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 8 лет.

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