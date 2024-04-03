Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении
Киев • УНН
Пьяный водитель Ford Mustang спровоцировал ДТП в Киеве, в результате которого пострадали пассажир и 7-летний ребенок. Ему грозит до 8 лет заключения и запрет на управление автомобилем.
Сообщено о подозрении водителю автомобиля "Ford Mustang", который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. Тогда пострадал, в частности, 7-летний ребенок. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)
Согласно материалам следствия, водитель автомобиля "Ford Mustang" находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Героев Днепра в направлении улицы Богатырская. Он пересек двойную сплошную полосу, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Ford Mondeo".
Как сообщается, в результате ДТП пассажир автомобиля "Ford Mustang" получил тяжелые телесные повреждения. Водитель автомобиля "Ford Mondeo", пассажиры этого автомобиля, а также их ребенок получили легкие телесные повреждения.
Согласно заключению проведенной судебной токсикологической экспертизы у водителя "Ford Mustang" обнаружено 1,93 промилле алкоголя в крови, заявили в прокуратуре.
Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 8 лет.
На Буковине депутата заподозрили в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии1 апреля 2024, 13:08 • 20032 просмотра
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении
Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин
За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов на Харьковщине, погиб мужчина с сыном - ОВА
На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны
Популярные
В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА
Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка
На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры
Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику
Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Публикации
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении
Пьяный водитель Ford Mustang спровоцировал ДТП в Киеве, в результате которого пострадали пассажир и 7-летний ребенок. Ему грозит до 8 лет заключения и запрет на управление автомобилем.
Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин
Расходы из общего фонда государственного бюджета в I квартале превысили доходы.
За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов на Харьковщине, погиб мужчина с сыном - ОВА
В селе Новоосиново Харьковской области в результате российских обстрелов погибли мужчина и его сын, а около 15 других населенных пунктов региона также попали под вражеский огонь за минувшие сутки.
На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго
Литва готова предоставить оборудование, чтобы помочь Украине в восстановлении и ремонте энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате недавних российских атак.
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении
Членам организованной группы, среди которых бывший советник президента и сотрудник СБУ, было сообщено о подозрении в присвоении 94,8 млн грн "Укрзализныци" из-за закупки трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык
В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления
россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров
Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб
Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.