На Буковине депутата заподозрили в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии

Депутату городского совета на Буковине сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в понедельник в Черновицкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату Сокирянского городского совета в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшей и в оставлении без помощи лицо, находящееся в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 286-1, ч. 3 ст. 135 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре в Facebook.

По данным следствия, 29 марта 2024 года около 20:00, в городе Сокиряны Днестровского района Черновицкой области "местный депутат, управляя транспортным средством марки Audi A6 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая шла навстречу автомобилю с велосипедом, оборудованным светоотражающими элементами".

Как сообщается, "потерпевшая погибла на месте от полученных телесных повреждений, а водитель с места происшествия скрылся".

Подозреваемому, по сообщению, "избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога".

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