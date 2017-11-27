Марлоса признан лучшим игроком тура в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинская Премьер-Лига выбрала эффективного футболиста из всех, принявших участие в матчах 17 тура чемпионата УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Марлос, который в матче с "Олимпиком" отдал три результативные передачи.
Примечательно, что натурализованный украинец лишь на один балл опередил хавбека "Динамо" Николая Шапаренко.
Как сообщалось ранее, Марлоса также признавали лучшим игроком июля в УПЛ.