Марлоса признан лучшим игроком тура в УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Марлос, который в матче с "Олимпиком" отдал три результативные передачи.

Примечательно, что натурализованный украинец лишь на один балл опередил хавбека "Динамо" Николая Шапаренко.

Как сообщалось ранее, Марлоса также признавали лучшим игроком июля в УПЛ.