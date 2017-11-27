Марлоса визнано кращим гравцем туру в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга обрала найефективнішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 17 туру чемпіонату УПЛ, передає УНН з посиланням на прес-службу змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Шахтаря" Марлос, який у матчі з "Олімпіком" віддав три результативні передачі.
Примітно, що натуралізований українець лише на один бал випередив хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка.
Як повідомлялося раніше, Марлоса також визнавали кращим гравцем липня в УПЛ.