Марлоса визнано кращим гравцем туру в УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Шахтаря" Марлос, який у матчі з "Олімпіком" віддав три результативні передачі.

Примітно, що натуралізований українець лише на один бал випередив хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка.

Як повідомлялося раніше, Марлоса також визнавали кращим гравцем липня в УПЛ.