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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 35203 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 62113 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 80863 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 98296 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Маркив заявил, что не собирается в политику

Маркив заявил, что не собирается в политику

Киев  •  УНН

 • 14342 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Недавно освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что не собирается идти в политику, он продолжит служить в Нацгвардии. Об этом он сказал в интервью UA: Первый, передает УНН.

Отвечая на вопрос, не думает ли он идти в политику, Маркив сказал: "Нет, нет, я не думаю. Я поставил свою жизнь на паузу в 2017 году, прилетел и эту жизнь снял. Мои приоритеты не изменились, мои желания служить Украине не изменились. Продолжу службу в Нацгвардии".

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Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.

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