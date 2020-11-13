Марків заявив, що не збирається у політику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Нещодавно звільнений з італійської в’язниці нацгвардієць Віталій Марків заявив, що не збирається іти в політику, він продовжить служити в Нацгвардії. Про це він сказав в інтерв’ю UA:Перший, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи не думає він іти в політику, Марків сказав: ”Ні, ні, я не думаю. Я поставив своє життя на паузу у 2017 році, прилетів і це життя зняв. Мої пріоритети не помінялися, мої бажання служити Україні не помінялися. Продовжу службу в Нацгвардії".
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Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа, якого безпідставно звинувачували у загибелі італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Миронова.