Нацгвардієць Марків отримав орден від ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Звільнений з італійської в'язниці нацгвардієць Віталій Марків нагороджений високою церковною нагородою ПЦУ — орденом Архистратига Михаїла. Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає УНН.
"Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою — орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", - сказав Митрополит Епіфаній, який і вручив Марківу нагороду.
Предстоятель Православної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.
"Для нього це було одним із пріоритетів діяльності і це дуже важливо, що міністр пам’ятає про кожного нацгвардійця", - зазначив Митрополит Епіфаній.
Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку і відзначив важливість події для всієї країни.
Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа, якого безпідставно звинувачували у загибелі італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Миронова.