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Нацгвардеец Маркив получил орден от ПЦУ

Нацгвардеец Маркив получил орден от ПЦУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив награжден высокой церковной наградой ПЦУ - орденом Архистратига Михаила. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

"Хотим отметить Вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", - сказал Митрополит Епифаний, который и вручил Маркиву награду.

Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.

"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", - отметил Митрополит Епифаний.

Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку и отметил важность события для всей страны.

Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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