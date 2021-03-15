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Маркарова рассказала о приоритетах сотрудничества Украины с США, которые определил Зеленский

Маркарова рассказала о приоритетах сотрудничества Украины с США, которые определил Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11477 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Политика безопасности и развитие способности войска является одним из приоритетов сотрудничества Украины с США. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире канала "Украина 24", говоря о задачах, которое ей определил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Задание достаточно большое стоит в сфере безопасности. Здесь, безусловно, и вопросы развития способности нашей армии - это и мы говорим вооружение, и все элементы такой способности - чтобы мы сами были самодостаточными, соответствовали стандартам НАТО. Это, безусловно, и вступление в НАТО. Это приоритет Украины, и здесь наш стратегический партнер может сыграть очень большую роль в том, чтобы приблизить нас к этому приоритету. Это и новые вызовы - противодействие фейкам, противодействие пропаганде, противодействие разнообразным киберугрозам", - сказала Маркарова.

Детали

На прошлой неделе во время выступления в рамках Киевского форума, посол сообщила, что Украина рассчитывает углубить сотрудничество с США в ряде уже знакомых направлений, так же как и провести ряд новых.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Так, Оксана Маркарова - с 2015-го по июнь 2020-му работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

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