Маркарова розповіла про пріоритети співпраці України із США, які визначив Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Безпекова підтримка та розбудова спроможності війська є одним з пріоритетів співпраці України зі США. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі каналу “Україна 24”, говорячи про завдання, яке їй визначив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Завдання досить велике стоїть у безпековій сфері. Тут, безумовно, і питання розбудови спроможності нашого війська – це і ми говоримо озброєння, і всі елементи такої спроможності – щоб ми самі були самодостатніми, відповідали стандартам НАТО. Це, безумовно, і вступ до НАТО. Це пріоритет України, і тут наш стратегічний партнер може зіграти дуже велику роль у тому, щоб наблизити нас до цього пріоритету. Це і нові виклики – протидія фейкам, протидія пропаганді, протидія різноманітним кіберзагрозам”, - сказала Маркарова.
Деталі
Минулого тижня під час виступу в рамках Київського безпекового форуму, посол повідомила, що Україна розраховує поглибити співпрацю зі США у низці вже знайомих напрямків, так само як і започаткувати низку нових.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ № 75/2021 про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.
Так, Оксана Маркарова — з 2015-го по червень 2020-го працювала в Міністерстві фінансів, зокрема, й на посаді очільниці міністерства. До приходу в уряд Маркарова працювала в приватному секторі.