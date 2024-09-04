Мария Шпитковская завоевала серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2024

Украинка Мария Шпитковская завоевала серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпиаде-2024, установив новый рекорд Европы в классе F46, сообщает «Суспільне Спорт», передает УНН.



Детали



В финале толкания ядра (класс F46) Шпитковская стала второй, обновив рекорд Европы попыткой на 12.35 метров.



Это первая награда для украинской спортсменки на уровне Паралимпиады, а также других крупных легкоатлетических турниров.



Напомним



После шестого соревновательного дня Паралимпийских игр-2024 в Париже сборная Украины поднялась на 7-ю строчку в рейтинге стран-участниц.

