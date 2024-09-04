Мария Шпитковская завоевала серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская спортсменка Мария Шпитковская завоевала серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпиаде-2024. Она установила новый рекорд Европы в классе F46 с результатом 12.35 метров.
Украинка Мария Шпитковская завоевала серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпиаде-2024, установив новый рекорд Европы в классе F46, сообщает «Суспільне Спорт», передает УНН.
Детали
В финале толкания ядра (класс F46) Шпитковская стала второй, обновив рекорд Европы попыткой на 12.35 метров.
Это первая награда для украинской спортсменки на уровне Паралимпиады, а также других крупных легкоатлетических турниров.
Напомним
После шестого соревновательного дня Паралимпийских игр-2024 в Париже сборная Украины поднялась на 7-ю строчку в рейтинге стран-участниц.