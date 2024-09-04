Марія Шпатківська здобула срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська спортсменка Марія Шпатківська виборола срібну медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024. Вона встановила новий рекорд Європи у класі F46 з результатом 12.35 метрів.
Українка Марія Шпатківська виборола срібну медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024, встановивши новий рекорд Європи у класі F46, повідомляє "Суспільне Спорт", передає УНН.
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У фіналі штовхання ядра (клас F46) Шпатківська стала другою, оновивши рекорд Європи спробою на 12.35 метрів.
Це перша нагорода для української спортсменки на рівні Паралімпіади, а також інших великих легкоатлетичних турнірів.
Нагадаємо
Після шостого змагального дня Паралімпійських ігор-2024 у Парижі збірна України піднялася на 7-му сходинку в рейтингу країн-учасниць.