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Марія Шпатківська здобула срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

Марія Шпатківська здобула срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 12364 перегляди

Українська спортсменка Марія Шпатківська виборола срібну медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024. Вона встановила новий рекорд Європи у класі F46 з результатом 12.35 метрів.

Українка Марія Шпатківська виборола срібну медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024, встановивши новий рекорд Європи у класі F46, повідомляє "Суспільне Спорт", передає УНН

Деталі

У фіналі штовхання ядра (клас F46) Шпатківська стала другою, оновивши рекорд Європи спробою на 12.35 метрів.

Це перша нагорода для української спортсменки на рівні Паралімпіади, а також інших великих легкоатлетичних турнірів.

Нагадаємо 

Після шостого змагального дня Паралімпійських ігор-2024 у Парижі збірна України піднялася на 7-му сходинку в рейтингу країн-учасниць.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СпортОлімпіада

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