Україна знаходиться на 7-му місці в медальному заліку Паралімпіади-2024
Київ • УНН
Збірна України піднялася на 7-ме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. За шостий день змагань українські паралімпійці здобули 10 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 3 бронзові.
Україна піднялася на 7-му сходинку в медальному заліку Паралімпійських ігор-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Після шостого змагального дня Паралімпійських ігор-2024 у Парижі збірна України піднялася на 7-му сходинку в рейтингу країн-учасниць. Українські паралімпійці завоювали за цей день 10 медалей, що дозволило Україні стати сьомою у загальному медальному заліку за підсумками шести змагальних днів. За кількістю нагород українська збірна посідає п'яте місце.
У шостий день змагань спортсмени збірної України здобули 10 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 3 бронзові.
Переможці та призери шостого дня:
Плавання:
- Юрій Шенгур (100 м, на спині, клас S7) — "золото";
- Андрій Трусов (100 м, на спині, клас S7) — "срібло";
- Данило Чуфаров (200 м, комплексне плавання, клас SM11) — "бронза";
- Ігор Німченко (100 м, батерфляй, клас S10) — "золото".
Легка атлетика:
- Юлія Шуляр (біг на 400 м, клас Т20) — "срібло";
- Олександр Яровий (штовхання ядра, клас F20) — "бронза";
- Наталія Кобзар (біг на 400 м, клас T37) — "золото";
- Оксана Ботурчук (біг на 400 м, клас Т12) — "срібло";
- Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20) — "золото".
Фехтування:
- Олена Федота-Ісаєва (шабля, категорія В) — "бронза".
Наразі збірна України має 45 медалей і посідає 7-е місце у медальному заліку.
Змагання триватимуть до 8 вересня.
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