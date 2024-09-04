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Олена Федота-Ісаєва здобула "бронзу" у фехтуванні на колісних кріслах на Паралімпіаді-2024

Олена Федота-Ісаєва здобула "бронзу" у фехтуванні на колісних кріслах на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 14633 перегляди

Українська спортсменка Олена Федота-Ісаєва виборола бронзову медаль у фехтуванні на колісних кріслах на Паралімпійських іграх 2024 в Парижі. У малому фіналі вона перемогла суперницю з Китаю з рахунком 15:3.

Олена Федота-Ісаєва здобула першу медаль у фехтуванні на колісних кріслах на Паралімпіаді-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українська спортсменка Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі у змаганнях з фехтування на шаблях серед жінок у категорії В.

У малому фіналі Федота-Ісаєва впевнено здолала свою суперницю з Китаю з рахунком 15:3, забезпечивши собі "бронзу" турніру.

Наталія Кобзар виборола 9-те "золото" для України на Паралімпіаді в Парижі04.09.24, 00:05 • 14536 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СпортОлімпіада

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