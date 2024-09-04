Наталія Кобзар виборола 9-те "золото" для України на Паралімпіаді в Парижі
Київ • УНН
Українська легкоатлетка Наталія Кобзар здобула золоту медаль у бігу на 400 метрів у класі T37 на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це її перше особисте "золото" на Паралімпіаді, а для збірної України - вже 44-та нагорода на цих Іграх.
Наталія Кобзар принесла Україні 9 золоту медаль на Паралімпійських іграх. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українська легкоатлетка Наталія Кобзар виборола 9 золото для України на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. До здобутого раніше "срібла", спортсменка додала ще й золоту медаль, встановивши особистий рекорд у бігу на 400 метрів у класі T37.
Ця перемога стала особливою для Наталії Кобзар, оскільки це її перше особисте "золото" на Паралімпійських іграх.
Завдяки цій медалі, на рахунку збірної України вже 44 нагороди на Паралімпіаді у Парижі.
Легка атлетика: Наталія Кобзар виборола срібло Паралімпіади-202430.08.24, 21:52 • 21871 перегляд