Наталія Кобзар виборола 9-те "золото" для України на Паралімпіаді в Парижі

Українська легкоатлетка Наталія Кобзар здобула золоту медаль у бігу на 400 метрів у класі T37 на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це її перше особисте "золото" на Паралімпіаді, а для збірної України - вже 44-та нагорода на цих Іграх.