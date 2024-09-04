Наталья Кобзарь завоевала 9-е «золото» для Украины на Паралимпиаде в Париже

Наталья Кобзарь принесла Украине 9 золотую медаль на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь завоевала 9 золото для Украины на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. К полученному ранее «серебру», спортсменка добавила еще и золотую медаль, установив личный рекорд в беге на 400 метров в классе T37.

Эта победа стала особенной для Натальи Кобзарь, поскольку это ее первое личное «золото» на Паралимпийских играх.

Благодаря этой медали, на счету сборной Украины уже 44 награды на Паралимпиаде в Париже.

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