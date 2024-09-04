Наталья Кобзарь завоевала 9-е «золото» для Украины на Паралимпиаде в Париже
Киев • УНН
Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь завоевала золотую медаль в беге на 400 метров в классе T37 на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Это ее первое личное «золото» на Паралимпиаде, а для сборной Украины - уже 44-я награда на этих Играх.
Наталья Кобзарь принесла Украине 9 золотую медаль на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь завоевала 9 золото для Украины на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. К полученному ранее «серебру», спортсменка добавила еще и золотую медаль, установив личный рекорд в беге на 400 метров в классе T37.
Эта победа стала особенной для Натальи Кобзарь, поскольку это ее первое личное «золото» на Паралимпийских играх.
Благодаря этой медали, на счету сборной Украины уже 44 награды на Паралимпиаде в Париже.
Легка атлетика: Наталія Кобзар виборола срібло Паралімпіади-202430 августа 2024, 18:52 • 21301 просмотр