Легкая атлетика: Наталья Кобзарь завоевала серебро Паралимпиады-2024
Киев • УНН
Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь получила серебряную медаль в беге на 200 метров на Паралимпийских играх 2024 в Париже. Это восьмая медаль Украины на этих Играх и вторая в легкой атлетике.
Украина получила вторую медаль Паралимпиады-2024 в легкой атлетике. Наталья Кобзарь стала серебряным призером в беге на 200 метров, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Отметим, это восьмая медаль Украины на Играх в Париже.
Напомним
Национальный паралимпийский комитет Украины объявил состав сборной на Паралимпийские игры 2024 в Париже. 140 украинских атлетов будут соревноваться в 17 видах спорта, больше всего в плавании и легкой атлетике.