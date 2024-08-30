Легка атлетика: Наталія Кобзар виборола срібло Паралімпіади-2024
Київ • УНН
Українська легкоатлетка Наталія Кобзар здобула срібну медаль у бігу на 200 метрів на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі. Це восьма медаль України на цих Іграх та друга в легкій атлетиці.
Україна здобула другу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці. Наталія Кобзар стала срібною призеркою у бігу на 200 метрів, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Відзначимо, це восьма медаль України на Іграх у Парижі.
Нагадаємо
Національний паралімпійський комітет України оголосив склад збірної на Паралімпійські ігри 2024 у Парижі. 140 українських атлетів змагатимуться у 17 видах спорту, найбільше у плаванні та легкій атлетиці.