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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина находится на 7-м месте в медальном зачете Паралимпиады-2024

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 21:57  •  255 просмотра

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Сборная Украины поднялась на 7-е место в медальном зачете Паралимпийских игр-2024 в Париже. За шестой день соревнований украинские паралимпийцы завоевали 10 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Украина поднялась на 7-ю строчку в медальном зачете Паралимпийских игр-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

После шестого соревновательного дня Паралимпийских игр-2024 в Париже сборная Украины поднялась на 7-ю строчку в рейтинге стран-участниц. Украинские паралимпийцы завоевали за этот день 10 медалей, что позволило Украине стать седьмой в общем медальном зачете по итогам шести соревновательных дней. По количеству наград украинская сборная занимает пятое место.

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В шестой день соревнований спортсмены сборной Украины завоевали 10 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Победители и призеры шестого дня:

Плавание:

- Юрий Шенгур (100 м, на спине, класс S7) - «золото»;

- Андрей Трусов (100 м, на спине, класс S7) - «серебро»;

- Даниил Чуфаров (200 м, комплексное плавание, класс SM11) - «бронза»;

- Игорь Нимченко (100 м, баттерфляй, класс S10) - «золото».

Легкая атлетика:

- Юлия Шуляр (бег на 400 м, класс Т20) - «серебро»;

- Александр Яровой (толкание ядра, класс F20) - «бронза»;

- Наталья Кобзарь (бег на 400 м, класс T37) - «золото»;

- Оксана Ботурчук (бег на 400 м, класс Т12) - «серебро»;

- Максим Коваль (толкание ядра, класс F20) - «золото».

Фехтование:

- Елена Федота-Исаева (сабля, категория В) - «бронза».

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Сейчас сборная Украины имеет 45 медалей и занимает 7-е место в медальном зачете.

Соревнования продлятся до 8 сентября.

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