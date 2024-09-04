Украина находится на 7-м месте в медальном зачете Паралимпиады-2024
Киев • УНН
Сборная Украины поднялась на 7-е место в медальном зачете Паралимпийских игр-2024 в Париже. За шестой день соревнований украинские паралимпийцы завоевали 10 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.
Украина поднялась на 7-ю строчку в медальном зачете Паралимпийских игр-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
После шестого соревновательного дня Паралимпийских игр-2024 в Париже сборная Украины поднялась на 7-ю строчку в рейтинге стран-участниц. Украинские паралимпийцы завоевали за этот день 10 медалей, что позволило Украине стать седьмой в общем медальном зачете по итогам шести соревновательных дней. По количеству наград украинская сборная занимает пятое место.
В шестой день соревнований спортсмены сборной Украины завоевали 10 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.
Победители и призеры шестого дня:
Плавание:
- Юрий Шенгур (100 м, на спине, класс S7) - «золото»;
- Андрей Трусов (100 м, на спине, класс S7) - «серебро»;
- Даниил Чуфаров (200 м, комплексное плавание, класс SM11) - «бронза»;
- Игорь Нимченко (100 м, баттерфляй, класс S10) - «золото».
Легкая атлетика:
- Юлия Шуляр (бег на 400 м, класс Т20) - «серебро»;
- Александр Яровой (толкание ядра, класс F20) - «бронза»;
- Наталья Кобзарь (бег на 400 м, класс T37) - «золото»;
- Оксана Ботурчук (бег на 400 м, класс Т12) - «серебро»;
- Максим Коваль (толкание ядра, класс F20) - «золото».
Фехтование:
- Елена Федота-Исаева (сабля, категория В) - «бронза».
Сейчас сборная Украины имеет 45 медалей и занимает 7-е место в медальном зачете.
Соревнования продлятся до 8 сентября.
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