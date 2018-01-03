Марчук не видит перспектив по миротворцам на Донбассе в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не видит перспективы введения в ближайшее время миротворцев ООН на Донбасс. Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает УНН.
"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", - сказал Е.Марчук.
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Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.
Е.Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на разных уровнях, в том числе, от главарей ОРДЛО о том, что они против предложенной Украины инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миссии.
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"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и Президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", - добавил он.
Напомним, президент РФ В.Путин заявил, что не против миротворцев на Донбассе.