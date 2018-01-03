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Марчук не бачить перспектив щодо миротворців на Донбасі найближчим часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Представник України у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук не бачить перспективи запровадження найближчим часом миротворців ООН на Донбас. Про це він сказав в ефірі 5 каналу, передає УНН.

Марчук не бачить перспектив щодо миротворців на Донбасі найближчим часом

"Відверто кажучи, у мене невелика надія, що вдасться найближчим часом з миротворчим контингентом щось позитивне вирішити", - сказав Є.Марчук.

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Він зазначив, що для ситуації на Донбасі можуть підходити два види миротворчих операцій: з підтримання миру і примушення до миру, і останнє передбачає застосування зброї самими миротворчими контингентами щодо порушників миру або тих, хто нападає на миротворців.

Є.Марчук зазначив, що оскільки вже прозвучало багато заяв на різних рівнях, в тому числі, від ватажків ОРДЛО про те, що вони проти запропонованої Україною ініціативи введення миротворців, то він не бачить найближчим часом перспективи введення місії.

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"Хоча це не означає, що це питання не потрібно просувати, і Президент Порошенко правильно зробив, що підняв це питання на Генасамблеї ООН", - додав він.

Нагадаємо, президент РФ В.Путін заявив, що не проти миротворців на Донбасі.

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