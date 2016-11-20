Маневровый поезд насмерть сбил мужчину в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера, 19 ноября, поздно вечером на железнодорожной станции "Передаточная" в Запорожье маневровый поезд насмерть сбил мужчину. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, в 21:00 констатировали биологическую смерть мужчины. Его личность пока не установлена.
Напомним, как сообщал УНН, четыре человека погибли в ДТП на трассе Одесса-Рени.