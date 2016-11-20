Маневровий потяг насмерть збив чоловіка у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вчора, 19 листопада, пізно ввечері на залізничній станції "Передаточна" у Запоріжжі маневровий потяг насмерть збив чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої, які прибули на місце події, о 21-й годині констатували біологічну смерть чоловіка. Його особу поки не встановлено.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чотири людини загинуло у ДТП на трасі Одеса-Рені.