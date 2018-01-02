"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" и вернул второе место в "АПЛ"

Активные действия на поле шли во второй 45-минуте. Опасные дальние удары наносил Мата, после одного из них мяч попал в штангу ворот. На 57 минуте защита “ирисок” оставил без присмотра Антони Марсьяля, которому удался эффектный голевой удар.

В дальнейшем “красные дьяволы” искали возможности у чужих ворот и в заключительной 10-хвлинци мяч второй раз побывал в сетке хозяев. Отличился Лингард — 0:2.

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Таким образом, “ириски” держатся в середине таблицы, а “МЮ” вернул вторую строчку и пока обогнал “Челси” — 74 очков.

Добавим, что “Брайтон” дома не сумел обыграть “Борнмут” (2:2), “Сток СИИТ” уступил “Ньюкаслу” (0:1), а “Лестер” разгромил “Хаддерсфилд” — 3:0.

Как ранее сообщало УНН, действующий чемпион Английской Премьер-лиги лондонский “Челси” завершил 2017-й год домашней победой над ФК “Сток Сити” во встрече 21-го тура соревнований, поднявшись на 2 место чумпионату Англии.