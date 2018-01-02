"Манчестер Юнайтед" виграв у "Евертона" та повернув друге місце в "АПЛ"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У зустрічі на газоні “Гудісон Парс” “Манчестер Юнайтед” вийшов переможцем із протистояння 22-го туру АПЛ між колективом Моурінью та ФК “Евертон”, передає УНН.
Активні дії на полі точилися у другій 45-хвилинці. Небезпечні дальні удари завдавав Хуан Мата, після одного із них м’яч потрапив у стійку воріт. На 57 хвилині захист “ірисок” залишив без нагляду Антоні Марсьяля, якому вдався ефектний гольовий удар.
Надалі “червоні дияволи” шукали можливості біля чужих воріт і в заключній 10-хвлинці м’яч вдруге побував у сітці господарів. Відзначився Лінгард — 0:2.
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Таким чином, “іриски” тримаються в середині таблиці, а “МЮ” повернув другий рядок та поки обігнав “Челсі” — 74 очок.
Додамо, що “Брайтон” вдома не зумів обіграти “Борнмут” (2:2), “Сток Сііт” поступився “Ньюкаслу” (0:1), а “Лестер” розгромив “Хаддерсфілд” — 3:0.
Як раніше повідомляло УНН, чинний чемпіон Англійської Прем’єр-ліги лондонський “Челсі” завершив 2017-й рік домашньою перемогою над ФК “Сток Сіті” у зустрічі 21-го туру змагань, піднявшись на 2 сходинку чумпіонату Англії.