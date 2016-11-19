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15 марта, 19:03 • 108303 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147534 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126113 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119456 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102143 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95729 просмотра

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"Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч с "Зарей" болельщикам с РФ

"Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч с "Зарей" болельщикам с РФ

Киев • УНН

 • 15445 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Английский "Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч Лиги Европы по футболу против украинской "Зари" всем болельщикам, которые имеют российское гражданство, сообщается на официальном сайте фан-клуба МЮ в России, передает УНН.

Матч группового раунда Лиги Европы в группе A между "Зарей" и "Манчестер Юнайтед" состоится 8 декабря в Одессе.

Сообщается, что российские болельщики английского клуба, которые купили билеты на матч, получили sms-сообщение, что их билеты аннулированы.

"Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власть принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру. Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней ", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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