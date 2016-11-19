"Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч с "Зарей" болельщикам с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Английский "Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч Лиги Европы по футболу против украинской "Зари" всем болельщикам, которые имеют российское гражданство, сообщается на официальном сайте фан-клуба МЮ в России, передает УНН.
Матч группового раунда Лиги Европы в группе A между "Зарей" и "Манчестер Юнайтед" состоится 8 декабря в Одессе.
Сообщается, что российские болельщики английского клуба, которые купили билеты на матч, получили sms-сообщение, что их билеты аннулированы.
"Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власть принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру. Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней ", - говорится в сообщении.