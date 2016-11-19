"Манчестер Юнайтед" анулював квитки на матч із "Зорею" уболівальникам з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Англійський "Манчестер Юнайтед" анулював квитки на матч Ліги Європи з футболу проти української "Зорі" всім уболівальникам, які мають російське громадянство, повідомляється на офіційному сайті фан-клубу МЮ в Росії, передає УНН.
Матч групового раунду Ліги Європи у групі A між "Зорею" та "Манчестер Юнайтед" відбудеться 8 грудня в Одесі.
Повідомляється, що російські вболівальники англійського клубу, які купили квитки на матч, отримали sms-повідомлення, що їхні квитки анульовані.
"Через поточну політичну ситуацію і через можливі проблем, пов'язані з вашою безпекою, влада приймаючої країни рекомендували нам не видавати вам квитки на гру. Тому ми анулюємо ваші квитки і повністю компенсуємо вам витрачені кошти, які надійдуть на ваш рахунок протягом п'яти днів", - йдеться у повідомленні.