"Манчестер Сити" нанес разгромное поражение "Базелю" в 1/8 финала ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Во второй встрече первого соревновательного дня стадии 1/8 финала Лиги чемпионов английский “Манчестер Сити” одержал уверенную выездную победу над представителем Швейцарии “Базелем”, информирует УНН.
Пропустив три мяча в течение стартовых 25 минут первого тайма (от Гюндогана, Бернарду Силвы, Агуэро), “Базель”, по сути, подписал себе смертный приговор. Швейцарцы пытались играть смело, несколько раз заставили серьезно вступить в игру оборону и вратаря “Сити”, но все было бесполезно. Очевидна разница в классе и непростительные ошибки в обороне нашли точное отражение в счете на табло.
После активного старта в исполнении хозяев, все быстро встало на свои места. Несмотря на несколько ярких минут “Базеля”, “Сити” снова быстро прибрал инициативу к своим рукам и забил четвертый гол. После передачи Агуэро Гюндоган легко убрал на замахе защитника и пробил точно в правую “девятку” немного из-за пределов штрафной — 0:4.
Заметим, что в последних четырех противостояниях 1/8 финала “Сити” уступил в трех. Исключением стал сезон 2015/16, когда команда в то время Мануэля Пеллегрини добралась до полуфинала.
Напомним, в Турине прошел один из первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов в котором “Ювентус” принимал лондонский “Тоттенхэм”.