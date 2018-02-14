"Манчестер Сіті" завдав розгромної поразки "Базелю" в 1/8 фіналу ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У другій зустрічі першого змагального дня стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті“здобув впевнену виїзну звитягу над представником Швейцарії “Базелем”, інформує УНН.
Пропустивши три м’ячі протягом стартових 25 хвилин першого тайму (від Гюндогана, Бернарду Сілви, Агуеро), “Базель”, по суті, підписав собі смертний вирок. Швейцарці намагалися грати сміливо, кілька разів змусили серйозно вступити у гру оборону і воротаря “Сіті”, але все було марно. Очевидна різниця в класі і непрощенні помилки в обороні знайшли точне своє відображення в рахунку на табло.
Після активного старту у виконанні господарів, все швидко встало на свої місця. Незважаючи на кілька яскравих хвилин “Базеля”, “Сіті” знову швидко прибрав ініціативу до своїх рук і забив четвертий гол. Після передачі Агуеро Гюндоган легко прибрав на замаху захисника і пробив точно в праву “дев’ятку” трохи з-за меж штрафного — 0:4.
Зауважимо, що в останніх чотирьох протистояннях 1/8 фіналу “Сіті” поступився в трьох. Винятком став сезон 2015/16, коли команда на той час Мануеля Пеллегріні дісталася до півфіналу.
Нагадаємо, у Турині пройшов один із перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якому “Ювентус” приймав лондонський “Тотенхем”.