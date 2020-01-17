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Малюська поддержал Гончарука - забравшись под стол

Киев • УНН

 • 19515 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр юстиции Украины Денис малюська поддержал главу правительства Алексея Гончарука на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию, сидя под столом, передает УНН.

Малюська поддержал Гончарука - забравшись под стол

“Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства)”, — указано в сообщении министра.

Он также добавил, что: “И так, поддерживаю Алексея Гончарука, он — лучший премьер в истории Украины”.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя председателя ВРУ Дмитрия Разумкова. В свою очередь председатель Верховной Рады заявил, что на его имя заявления премьер-министра Алексея Гончарука нет.

Также Гончарук отметил, что правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент Владимир Зеленский не примет решение о том, кто должен остаться в команде.

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