Разумков на своє ім'я ще не отримав заяву Гончарука про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на його ім’я заяви Прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає. Про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, передає УНН.
"На моє ім’я заяви (про відставку Гончарука – ред.) немає", - зазначив Разумков після виступу Прем'єра у парламенті.
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Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
При цьому, згідно з Конституцією, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету міністрів належить до повноважень Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.
Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".