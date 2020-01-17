Малюська підтримав Гончарука - залізши під стіл
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська підтримав очільника уряду Олексія Гончарука на власній сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію, сидячи під столом, передає УНН.
“Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)”, — вказано у повідомленні міністра.
Він також додав, що: “І так, підтримую Олексія Гончарука, він — найкращий прем’єр у історії України”.
Зазначимо, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку на ім’я голови ВРУ Дмитра Разумкова. У свою чергу голова Верховної Ради заявив, що на його ім’я заяви Прем’єр-міністра Олексія Гончарука немає.
Також Гончарук зазначив, що уряд України продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки Президент Володимир Зеленський не ухвалить рішення про те, хто має залишитись в команді.